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Ayvalık'ta poşetteki bebek cesedinin düğümü çözüldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sokağa atılmış bir poşetin içerisinde bulunan bebek cesedinin ardından harekete geçen polis, bebeğin annesinin E.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokağa atılmış bir poşetin içerisinde bulunan bebek cesedinin ardından harekete geçen polis, bebeğin annesinin E.A isimli 20 yaşında bir genç kız olduğunu belirledi.


Yenimahalle'de ikamet eden 3 çocuk annesi bir kadını gözaltına alan polis, kadının kız kardeşlerinin ihbarıyla E.A. isimli bir genç kızı gözaltına aldı. Evlilik dışı bir ilişkisi olduğu öğrenilen E.A'nın hamileliğini etrafından gizlediği, bebeği de tek başına doğurduğu, doğum sırasında bebeğin öldüğünü iddia ettiği öğrenildi. Ayvalık Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A tutuklanırken, E.A'nın ailesi ve sevgilisi olduğu edilen bir kişi serbest bırakıldı.

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