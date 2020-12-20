Ayvalık'ta projeler için Başkan Ergin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz el ele

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Ayvalık'ın sürpriz konuğu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz oldu.

Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanan projeler hakkında bilgilendirilmek üzere Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından davet edilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ilçedeki incelemeleri sırasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sagay, Ayvalık ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Merih Arslan ve Ali Jale hazır bulundu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde ilçede yapılmaya başlanan projeler hakkında yerinde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, tasarım ve çizimi bitmiş fakat yapımına henüz başlanmayan projeler hakkında da proje alanlarında bilgi aldı. İnceleme gezisi kapsamında Ayvalık Belediye Hizmet Binası olması planlanan eski Vergi Dairesi, turistik tesis ve kongre merkezi olması planlanan eski otogar, belediye bünyesinde kafeterya oluşturulması düşünülen Cennet Tepesi, marina olması planlanan Yat Çekek Yeri, inşaatı süren Kırlangıç tesisleri, Yunus Emre Parkı, yapımı süren yollar, asfalt çalışma alanları, BASKİ çalışma alanları, kaldırım düzenlemeleri gibi birçok noktada incelemelerde bulunuldu.

Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanan proje ve çalışmaları yerinde gören Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Ergin ile birlikte istişare ederek yapımları süren projelerin bir an önce hayata geçmesi için işbirliği halinde olduklarını söyledi.

Başkan Ergin de, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın davetlerine icabet etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ayvalık için yapacağımız ve hayata geçireceğimiz her projede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile istişare halindeyiz. Bugün de belediyemiz bünyesinde çalışmalarına başladığımız ve hayata geçireceğimiz projeler ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Bey ile fikir alışverişinde bulunduk. Sağolsun birçok projede destek vereceklerini ifade etti. İnşallah önümüzdeki süreçte pandeminin beraberinde getirdiği olumsuzluklara rağmen birçok önemli eseri ortaya çıkaracak ve Ayvalık halkına armağan edeceğiz” diye konuştu.