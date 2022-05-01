Ayvalık'ta Ramazan Bayramı'nda turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, turistlerden büyük ilgi görüyor. Ramazan Bayramı için alınan rezervasyonlarla tesislerdeki doluluk yüzde 95'e ulaştı.

İç turizmin önde gelen bölgelerinden "Kuzey Ege'nin İncisi" Ayvalık, sahip olduğu doğal güzelliklerle korona virüs salgını tedbirlerinin hafifletilmesin ardından bayramda büyük ilgi görüyor.

Şeytan Sofrası, plaj ve adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu ilçe, bayram tatilinde yüzde 100'e yakın bir doluluk oranını yakalamak üzere. Bayram öncesinde turistik otel ve pansiyonlarda alınan rezervasyonların yüzde 95'e ulaştığı ilçede, bayram üzeri kapıdan gelecek müşterilerle bu oranın yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ramazan Bayramı öncesinde Ayvalık'a yoğun bir talep olduğunu vurgulayarak, “Özellikle ülkemizin çeşitli kentlerinden bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız büyük ölçüde, Ayvalık'ı tercih etti. Tabi Ayvalık; zeytiniyle, zeytinyağıyla, adalarıyla, deniziyle, hakikaten insanlarımıza hem görsel, hem kültürel, hem mimari birçok keyfi yaşatıyor. Malum, pandemi nedeniyle iki yıldır insanlarımız evlerinden dışarıya pek çıkamadı. Bu sürecin ardından pandemi sona erer ermez Ayvalık'ın tercih edilmesi bizleri son derece memnun etti. Biz bu yaz sezonunda da yine Ayvalık'a tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca ise, ilçe esnafının en önemli gelirlerini turizmden elde ettiğini ve turistik otellerin tüm ihtiyaçlarını Ayvalık esnafından karşıladıklarını vurgulayarak, Ramazan Bayramı'nda ilçedeki doluluk oranının yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayvalık'ın turizm alanında ‘Ege'nin incisi, turizmin birincisi' olduğunu savunan Melih Çakırca, “Ayvalık'ın doğa ve güneş açısından zengin olması, ilçemize gelen turist ve misafir sayımızı arttırıyor. Özellikle bu bayram Ayvalık'ta yüzde 90-95 ve çat-kapı dediğimiz günübirlik misafirlerimizle birlikte belki de yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşacağız. Bu durum bölge esnaf ve sanatkârına da ekonomik anlamda ciddi bir hareketliliği beraberinde getirecektir” dedi.

“Çanakkale 1915 Köprüsü doluluk oranının yükselmesine katkı sağladı”

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün hizmete girmesiyle birlikte Trakya bölgesi ve İstanbul'un Avrupa yakasından gelen vatandaşların Ayvalık'a çok ciddi katkılar sağladığını savunan Başkan Çakırca, "Mesela daha önce Edirne'den Ayvalık'a tatil için gelmeyi düşünen bir misafirimiz gerek zaman kaybı, gerek akaryakıt harcaması, gerekse de kilometre uzunluğu açısından ilçemizi tercih etmiyordu. Köprünün hizmete girmesiyle birlikte, Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakasındaki Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler gibi büyük ilçelerden Çanakkale 1915 Köprüsü'nü kullanarak Trakya üzerinden daha kısa süre içerisinde Ayvalık'a ulaşıyorlar. Tabi ki bu durum, bölge için ciddi bir ekonomik canlılığı sağlıyor. Bu yüzden de bizler köprünün hizmete girmesinin ardından bu yıl bölgemize daha çok ve daha kalabalık turistin gelmesini bekliyoruz. Çünkü, Edirne'den gelip, İstanbul içinden geçerek, Bursa güzergahı üzerinden Kuzey Ege'ye gelmek isteyen yerli ve yabancı turistler Edirne-İstanbul arasında 4 saat, Bursa-Ayvalık arasında 4 saat olmak üzere toplamda 8 saatte ulaşabiliyorlardır. Ama şimdi Çanakkale 1915 Köprüsü'nü kullanarak, Edirne-Tekirdağ üzerinden veya İstanbul'un Avrupa yakasından bölgeye gelecek turistler sadece 3 saat içerisinde bölgemize ve Ayvalık'a ulaşmış oluyorlar. Hatta istenilse, bu güzergahtan 3 saatte Ayvalık'a gelen bir misafirimiz, ilçemizde yemeğini yedikten sonra 3 saat sonra yaşadığı kente dönebilecek imkana kavuştu" dedi.