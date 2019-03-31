Ayvalık'ta restoranda korkutan yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir restoran çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi 4. Sokak'ta bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğinin 4 arazöz ve kalabalık bir ekiple müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Tüm müdahalelere rağmen yangında tarihi bina kül oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.