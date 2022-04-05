Ayvalık'ta Sahil Güvenlik 30 göçmeni kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında fiber bir tekne ile Midilli Adası'na gitmekte olan 30 göçmen, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki botlar düzensiz göçmenleri kurtardı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu.