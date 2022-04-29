İhlas Haber Ajansı

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Ayvalık'ta sahiller bayram öncesi misafirlerini ağırlamak için hazır

Balıkesir’in turizm kentlerinde Ayvalık’ta yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sahiller Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Balıkesir'in turizm kentlerinde Ayvalık'ta yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sahiller Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.


Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Ayvalıklıların ve bayram tatilinde gelecek olan konukların yoğun olarak kullanmaya başladığı sahillerde çalışmalarına devam eden ekipler Sarımsaklı, Cunda Adası, Altınova ve kent genelindeki tüm sahil ve kıyılarda detaylı temizlik gerçekleştirdi. Çalışmaların bayram tatili ve sonrasında da sezon boyunca aralıksız süreceği öğrenildi.

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