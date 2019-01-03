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Ayvalık'ta sahte içki ve kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimde bir iş yerinde kaçak tütün ve sahte içki ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimde bir iş yerinde kaçak tütün ve sahte içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol'u bünyesindeki ekipler, Küçüköy Mahallesi'ndeki bir işyerinde yaptıkları kontrolde, 55 kilogram kaçak tütün ve 117 litre sahte içki ele geçirdi. Yakalanan tütün ve içkilere el koyuldu. İşyeri sahipleri A.E.A. ve C.T.S. isimli şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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