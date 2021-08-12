Ayvalık'ta satranç turnuvası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 1. İM Norm ve ELO satranç turnuvaları başladı.

Ayvalık'ta Caissa Hotel I. İM Norm turnuvası ve Kapalı ELO turnuvası 1-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başhakemliğini Antalya TSF hakemlerinden Emrah Sıtkı Sağlam, yardımcı hakemliğini Türkiye Satranç Federasyonu Ayvalık Temsilcisi Balıkesir il Hakemi Nahil Filiz'in yaptığı turnuvaya Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'den sporcular katıldı.

İM Norm Turnuvası 90 dakika + 30 saniye /40 hamle 15 dakika + 30 saniye eklemeli tempo, Scheveningen Sistem/çift tur şeklinde oynandı.

2154 ortalama rating ile gerçekleşen takım turnuvası çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuva'da Atakan Mert Biçer (2169-ELO) norm almaya hak kazandı.

Ayrıca,1616 ortalama rating ile gerçekleşen Kapalı ELO turnuvasında 60 dakika + 30 saniye eklemeli tempo Scheveningen Sistem/çift tur şeklinde oynandı. Çekişmeli maçlara sahne olan Kapalı ELO Turnuvası'na Sırbistan ve Türkiye'den her yaştan sporcular katıldı.