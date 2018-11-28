Ayvalık'ta şefkatli eller bu kez kömür dağıttı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin imdadına adeta yetişmesiyle tanınan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği soğuk kış günlerinin başlamasıyla birlikte hayırseverlerle, ihtiyaç sahipleri arasında kömür köprüsü kurdu.

Almanya'nın Münih kentinde faaliyet gösteren Flughafenverein München E.V.Derneği'nin Başkanı Thomas Bihler'in öncülüğünde Almanya'daki hayırseverlerden toplanılan yardımlar Şefkat Evleri Derneği'ne gönderildi.

Ayvalık'ta en çok ihtiyacı olan aileleri Kaymakamlık SYDV, Ayvalık Belediyesi ve mahalle muhtarları ile birlikte belirleyen Şefkat Evleri Derneği yönetimi 46 aileye toplamda 11 ton kömür yardımının ulaşmasında köprü oldu.

Kömür çuvallarını, Ayvalık Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Birimi'ne ait kamyonetlerle ihtiyaç sahiplerinin evlerini kapılarına kadar ulaştırılmasının ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, soğuk ve yağışlı havaların başladığı kış aylarında ilçedeki yoksula ailelerin çocuklarının ısınacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Almanya'nın Münih kentinde faaliyet gösteren Flughafenverein München E.V. Derneği'nin Başkanı Thomas Bihler'in yanı sıra bu derneğin yöneticileri ve tüm üyelerinin yanı sıra bu derneğe ekonomik katkılar veren Checkpoint Reisen adlı turizm firmasını Ceosu Selçuk Turhan'a sonsuz şükranlarını sunan Başkan Cavlı, “Allah hepsinden razı olsun. Onların sayesinde en azından bir süre yoksul ailelerin bacaları tütecek. Sağolsunlar. Varolsunlar” diye konuştu.