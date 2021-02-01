Ayvalık'ta seyir halinde paniğe kapılan motosiklet sürücüsü korkuttu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için bir anlık panik yapınca kendini yerde buldu.

İlçe merkezindeki tek ana arter olan Atatürk Caddesi'nde Ayvalık Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen kazada, ilçe merkezinde eski garaj istikametine gitmekte olan motosikletli solladığı bir dolmuşun önünden yola çıkan otomobil ile karşı karşıya geldi. Güvenlik kamerasına da yakalanan kazada aniden frene basan motosikletli yan yatarak yerde sürüklenerek durabildiği görüldü. Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.