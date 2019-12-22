Ayval?k'ta ?iddetli lodos etkili oluyor

Bal?kesir’in Ayval?k il?esinde h?z?n? gittik?e artt?ran lodos nedeniyle baz? yazl?k evlerin ?at?lar?ndaki kiremitler d??t?, i? yerlerinin masa ve sandalyeleri k?r?ld?, seyyar sat?c?lar?n arabalar? ile sahildeki k???k tekneler zarar g?rd?.
Bal?kesir'in Ayval?k il?esinde h?z?n? gittik?e artt?ran lodos nedeniyle baz? yazl?k evlerin ?at?lar?ndaki kiremitler d??t?, i? yerlerinin masa ve sandalyeleri k?r?ld?, seyyar sat?c?lar?n arabalar? ile sahildeki k???k tekneler zarar g?rd?.
Saatteki h?z? yakla??k 35-40 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Ali?etinkaya Mahallesi sahilinde ba?l? olan baz? k???k bal?k?? tekneleri zarar g?rd?. Alt?nova, K???kk?y, Sar?msakl? beldelerindeki baz? yazl?k evlerin ?at?lar?nda bulunan kiremitler yola savruldu, ?ay bah?elerindeki masa ve sandalyeler k?r?ld?, park halindeki motosikletler yerlerde s?r?klendi, seyyar sat?c?lar?n arabalar? zarar g?rd?. Tarihi evlerin ?at?lar?ndan u?an kiremitler nedeniyle baz? vatanda?lar?n hafif yaraland??? bildirildi.
Lodosun Edremit, Ak?ay, Alt?noluk ve Burhaniye sahillerinde de etkili oldu?u ??renildi.
Ege Denizi'nde avlanan bal?k?? g?rg?rlar?ndan bir?o?unun Ayval?k r?ht?m?na s???nd??? g?zlenirken, ?iddetli lodos nedeniyle Yunanistan'?n Midilli Adas? ile Ayval?k aras?nda seferler yapan baz? yolcu feribotlar? da seferlerinin iptal edildi?i belirtildi.
Lodosun gece saatlerinde ?iddetini artt?rmas? beklenirken, yetkililer de odun-k?m?r sobas? kullanan vatanda?lar? karbonmonoksit gaz? zehirlenmelerine kar?? uyard?.