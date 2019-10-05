İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrasında zarar gören bölgelerde hummalı çalışmalar başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrasında zarar gören bölgelerde hummalı çalışmalar başlatıldı.


Sular altında kalan eski otogar başta olmak üzere, ilçe genelinde su baskınlarından zarar gören bölgelerde Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ve İtfaiye ekipleri tarafından gece saatlerinde başlatılan hummalı çalışmalar, gün aydınlandığında ve gün boyu sürdü. Şiddetli yağış ve fırtınadan en çok etkilenen eski otogarda çekilen sel sularının ardından biriken yoğun çamur ve çöpler saatlerce süren çalışmaların ardından ortadan kaldırılabildi.


İlçe genelindeki tüm ana ve ara arterlerde sel sularının getirdiği çamur ve birikintilerin temizlenmeye çalışıldığı Ayvalık'ta, şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle bir evin çatısının park halindeki özel otomobilin üzerine uçtuğu gözlendi. Şiddetli yağış ve rüzgar, İlkkurşun Gaziler ve Şehit Aileleri Rehabilitasyon Merkezi'nin de bahçe demirlerini kopardı. Gün boyu yapılan çalışmalar ardından Ayvalık'taki şiddetli yağış ve rüzgardan etkilenen cadde, sokak ve mahallelerde hayata normalle dönebildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.