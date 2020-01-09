Ayvalık'ta sinema nostaljisi bitmeyecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde buram buram tarih kokan sinemanın kapatılmasına Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin izin vermedi.

İlçede Belediye Başkanı Mesut Ergin'in girişimleriyle, bu sene kapatılarak ticari hayatı biten Vural Sineması'nın yeniden hayata geçirilmesi kararı alındı.

Ergin, "Ayvalık'ta yaşamış büyümüş orta yaş üzeri herkes bu sinemada bir film olsun izlemiştir, hepimizin anıları mevcut, yok olup gitmesine izleyici kalamazdık. Burası buram buram nostalji ve tarih kokan klasik sinema salonumuzu yaşatmalıyız”dedi.

Kış dönemi, tiyatro, konser, çocuk oyunları, şiir dinletileri, edebiyat günleri, seminerler, festival film günleri gibi organizasyonlar belediyemiz aracılığı ile Vural Sineması'nda yapmayı plandıklarının altını çizen Ergin şunları söyledi: “Yazın yoğun kültür sanat programları kışın uygun salon olmaması nedeniyle yapılamıyor. Vural Sineması yapılacak düzenleme ile kış döneminde de bu tür organizasyonların devamını sağlayamayı hedefliyoruz. Böylece kırk yılı aşkındır hizmet eden sinema kapanmamış olduğu gibi, ayrıca üst katta nikah dairesi de yapılarak çok amaçlı bir şekilde kullanımını düşünüyoruz. Orası bir tarih. O salonlara sinmiş onca oyuncunun sinemacının, filmlerle ilgili anıları olan insanlar var. Sanata gönül veren insanlar bu salonlarda oyun ya da film izlemekten bambaşka zevk alırlar. Plan projemizde başka yerde yapılacak kültür merkezimiz var, ama Vural Sinemasını, kültür merkezini yapsak dahi yaşatmaya devam etmekte kararlıyız”diye konuştu.