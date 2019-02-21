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Ayvalık'ta sis korkusu

Çanakkale’nin Ayvacık merkezli 5.

Çanakkale'nin Ayvacık merkezli 5.4 şiddetindeki depremin güçlü olarak hissedildiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabahtan öğle saatlerine kadar etkili olan sis korkuttu.


Siz sebebi görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü. Vatandaşlar, 1998 yılında meydana gelen 7.1 şiddetindeki Marmara depreminden evvel ilçenin yoğun bir sis bulutunun esareti altına girdiğini hatırlattı. Son sis, ilçe sakinleri tarafından büyük bir endişe ile karşılandı.


Ahmet Bilir isimli esnaf, doğduğu günden bu yana Ayvalık'ta yaşadığını ifade ederek, “Ben bu yaşıma kadar böyle bir sis görmedim. Sabahın ilk ışıklarında bu sis daha da yoğundu. Öğle saatlerinde bile halen devam ediyor. Allah afetten korusun” dedi.

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