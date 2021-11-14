İhlas Haber Ajansı

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Ayvalık'ta sis ve puslu hava etkili oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sis ve pus etkili oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sis ve pus etkili oldu.


Ayvalık'ta bazı balıkçı tekneleri sis nedeniyle denize açılamazken, deniz ulaşımında da olumsuzlukların yaşandığı bildirildi. Bazı vatandaşlar ise sisli havada bile Ayvalık'ın bir başka güzel olduğunu belirmesi dikkatlerden kaçmadı.


Öte yandan; Balıkesir merkez başta olmak üzere kent genelinde etkili olan sis dolayısıyla Balıkesir-Bursa, Balıkesir-İzmir ve Balıkesir-Edremit karayollarında görüş mesafesinin zaman zaman 40 metreye düşmesine rağmen karayolu ulaşımında herhangi bir aksamanın meydana gelmediği öğrenildi.

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