Ayvalık'ta siyah kurdele ile uyuşturucu mücadelesi

Balıkesir'in Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde aşırı dozda uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 5 gençten 2'sinin hayatını kaybettiğine işaret eden yolcu taşımacıları ve şoförler araçlarına siyah kurdele bağlayıp uyuşturucuya dikkat çekmek amacıyla mücadele başlattılar.

Ayvalık Şoförler Odası Başkanı Aziz Ciddi ve oda yöneticilerinin öncülüğünde; Altınova Sahil Arkadaşlar Taksi Dolmuş Kooperatifi Başkanı Erkan Akarçay, Ayvalık Birlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Süleyman Aslan, Altınova Birlik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hamit Aydın, Sarımsaklı Birlik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Karakuş, Ayvalık Toplu Taşıma Kooperatifi Başkanı Fatih Uzun tarafından başlatılan “Ayvalık Uyuma” isimli kampanyaya vatandaşlar da tam destek verdi.

Başlattıkları kampanya ile ilgili minibüs ve otobüslerle seyahat eden yolculara yönelik açıklamalar da yapmayı da ihmal etmeyen Ayvalık Şoförler Odası Başkanı Aziz Ciddi, otobüs ve minibüslerde konunun vahametini vatandaşlarla paylaşması ve konuyu gündemde tutmak amaçlanıyor.

Başkan Aziz Ciddi, “Ayvalık Uyuma” sloganıyla başlattıkları kampanya ile ilgili olarak, “Uyuşturucu kullanımı nedeniyle daha yeni 2 gencimizi kaybettik. Uyuşturucu kullanımına karşı dikkat çekmek istiyoruz. Biz bu konuda mevcut yasalar kapsamındaki cezaların çok az ve caydırıcı olmadığını düşünüyoruz. Mesela bir şahıs 2-3 kilogram uyuşturucu madde ile yakalandığında ‘içiciyim' diyerek serbest bırakılabiliyor. Bu satıcılardan elde ettikleri uyuşturucuları kullanan gençlerimiz zebil oluyor. Bizler de Ayvalıklı toplu taşımacılık yapan kooperatif başkanı arkadaşlarımızla birlikte bu konuya dikkat çekmek istedik. Araçlarımızın hepsine siyah kurdele bağladık. Birkaç gün önce uyuşturucu nedeniyle kaybettiğimiz iki gencimize yüreğimiz yandı ama sadece ve sadece ‘Allah ailelerinin yardımcısı olsun, Allah ailelerine sabır versin' versin demekle yetiniyoruz. Ama bununla yetinmemeliyiz. Uyuşturucu nedeniyle yürekleri yanan bir ailenin canı yandıysa, yarın bu illet nedeniyle bizler de ağlıyor olabiliriz” dedi.

Ayvalık'ta güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele de inanılmaz büyük çabalar içerisinde olduğunun altını çizen Aziz Ciddi, “İlçemiz genelinde güvenlik güçlerimiz gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Sabahlara kadar koşturup, uyuşturucu satıcılarını yakalayıp adalete teslim ediyorlar. Ama mevcut yasalarımızın yeterince caydırıcı olmaması nedeniyle bu satıcılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılabiliyor ve toplumumuzun içinde yaşıyorlar. Biz, bu yüzden de uyuşturucu ile ilgili mücadele adına mevcut yasaların ağırlaştırılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda hiç kimseden korkmadan, uyuşturucu satıcılarını güvenlik güçlerine ihbar etsinler. Emniyet güçleri ihbar eden vatandaşların isim ve soyadlarını da hiç kimseye vermiyor zaten. Bu yüzden de vatandaşlarımız ihbar konusunda çekinmesinler. Bu konuda eğer bizler ‘Bana neci' olursak, aynı şeyleri kendi çocuklarımız üzerinde de yaşayabiliriz. Aynı acıları yaşamamak için hem kolluk kuvvetlerimize yardımcı olalım. Özellikle devletimizden uyuşturucu tacirlerine en ağır cezaların verilmesini istiyoruz. Uyuşturucu satıcıları da mutlaka deşifre edilmelidir” diye konuştu.

Minibüs şoförlerinden tam destek

Konuyla ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Sarımsaklı Birlik Toplu Taşıma Kooperatifi üyesi ve dolmuş şoförü Fatih Varol da, “Uyuşturucu konusunda cezaların kesinlikle arttırılmasını istiyorum. Gençlerimiz ölmesin. En son iki çocuğumuz bu illet nedeniyle öldü ve yüreğimiz yandı. Uyuşturucu satıcılığı yapanlara fırsat verilmesin. Gençlerimize yazık olmasın” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar memnun

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşlardan Aynur Kılıç ise Ayvalık Şoförler Odası Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen kampanyayı çok beğendiğini belirterek, “Bence daha da yaygınlaştırılsın. Bu kanayan yaraya daha güçlü bir şekilde parmak basılması lazım“ dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altınova Birlik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hamit Aydın da, “Bizim gençliğimizde sigara içmeye başladığımızda bile ailelerimizle çevremizdeki büyüklerimizden çok büyük tepkiler alıyorduk. Şu anda çocuklarımızın sigara içmesine şükreder hale geldik. Bunun anlamını bizim kuşak ve bizden büyük olanlar çok iyi anlayacaklardır. Çocuklarımıza arkadaşça yaklaşırsak, onları cezalandırmak değil de neyin iyi neyin kötü olduğunu iyice anlatırsak sorunun büyük ölçüde azalacağına inanıyorum“ diye konuştu.