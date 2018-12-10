Ayvalık'ta şoför ve otomobilciler öğrencilerle buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde sürdürülen Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında; Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi tarafından yürütülen ‘Kitaptan Kanatlar Projesi çerçevesinde tüm okullarda devam eden okuma etkinliğine Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi'de katıldı.

Atatürk İlkokulu 3-D sınıfının öğrencileriyle buluşan Başkan Ciddi'yi, Okul Müdürü Mustafa Karaman ve sınıf öğretmeni Nalan Gürbüz de yalnız bırakmadı.

Kitap okuma etkinliği öncesinde, öğrencilerle sohbet eden Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi, öğrencilere; boş zamanlarda kitap okumanın önemine ilişkin anlamlı mesajlar verdi.

Okuma etkinliğinin ardından Başkan Ciddi, Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Karaman ile birlikte öğrencilerin eşliğinde sek sek oynamayı da ihmal etmedi.