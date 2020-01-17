Ayvalık'ta sömestre karnesi heyecanı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk dönemi sona erdi. Yarıyıl tatiline gören öğrencilerin karne heyecanlarını velileriyle birlikte yaşadı.

Ayvalık'ta sömestre tatili öncesinde düzenlenen karne töreni ilçenin en büyük mahallesi olan Altınova'daki Merkez İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın öncülüğünde Okul Müdürü Fikret Bilir, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin hazır bulunduğu karne töreninde; okul öğrencilerine karneleri dağıtıldı.

Minik öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan ile Belediye Başkanı Mesut Ergin'in sempatik tavırları öğrencileri mutu ettiği gözlendi.

Törende konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, öğrencilere iyi bir yarıyıl tatili dileyerek, karnelerdeki notların öğrenciler kadar velilerine de verilen notlar olduğunun altını çizdi. Öğrenci velilerinden çocuklara cep telefonlarını vererek, çizgi film yada oyun oynamalarına izin vermemelerini talep eden Bahadır, öğrencilere 15 günlük tatil süresince bol bol istirahat etmelerini önererek bu süreçte öğrencilerin kesinlikle ders çalışmamalarını, bunun yerine müzeleri, aile büyüklerini ziyaret ederek bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Karne dağıtımı sırasında konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da, öğrencilerinin yılın ilk karne heyecanında onların bu heyecanına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ben bu konuda önce öğretmenlerimize ve siz velilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugün burada yaşanılan heyecan ve büyük ilgi, bundan sonraki eğitim dönemlerinde de devam eder. Hepimizin gayreti, çocuklarımızın iyi yetişmesine yöneliktir” dedi.

Belediye Başkan Ergin de; öğrencilerin zorlu ilk geçen ilk dönemden sonra iyice dinlenmelerini ikinci yarı yıla daha da çok çalışmaları gerektiğini söylerken,tatilde bol bol kitap okumaları tavsiye etti.Belediye Başkanı Mesut Ergin karneler dağıtılırken hem öğretmenler hem öğrencilerle sohbet etti ve "öğrenciler, tüm çocuklar geleceğimiz,onların okul hayatlarında başarılı olmaları, iyi eğitim almaları en büyük temennimiz, fakat her şeyi okula bırakmamak gerek,en önemli eğitimin aile içinde olan eğitim olduğunu unutmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gerçekleşen karne dağıtım töreninde;en başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür belgeleri, sezon süresince devamsızlık yapmayan öğrencilerle, velilerinin yanı sıra okulun en temiz sınıfına da teşekkür belgeleri Kaymakam Görgülüarslan'ın öncülüğündeki protokol üyeleri tarafından takdim edildi.