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Ayvalık'ta su patlaklarına BASKİ ekiplerinden anında müdahale

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 24 saat görev başında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ayvalık BASKİ Şubesi ekipleri çalışkanlıklarıyla göz dolduruyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 24 saat görev başında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ayvalık BASKİ Şubesi ekipleri çalışkanlıklarıyla göz dolduruyor.


Vatandaşlardan gelen her türlü ihbarı anından değerlendirerek, su patlakları, kanalizasyon taşkınları ve benzeri sorunları kısa sürede çözümleyen BASKİ Ayvalık ekiplerinin duyarlılığı ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Yağmur, kar, soğuk demeden gerçekleştirdikleri çalışmalarla Ayvalık'ın hızla büyüyen nüfusunu artık kaldırmaz durumda olduğunu savunan vatandaşlar ise ilçe genlindeki su ve kanalizasyon şebekelerinin komple yenilenmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi'nin ortak proje üretmesini bekliyor.

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