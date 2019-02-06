Ayvalık'ta sürücülere ‘yaya' freni

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarını azaltabilmek ve trafik güvenliği konusunda farkın dalık oluşturabilmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği uygulamaya Balıkesir'in Ayvalık ilçesi de katıldı.

Bakanlığın 2019 yılını "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan ettiği öğrenilirken, yurt genelinde yapılan uygulamayla; yayaların trafikte öncelikli olduğuna dikkat çekildi.

Ayvalık'ta ilçe merkezi ile Altınova Mahallesi'nde gerçekleşen uygulamalarda, sürücülere yaya şeritlerinden geçmekte olan yayalara mutlaka yol verilmesi gerektiğinin mesajları verildi.

İlçe merkezindeki uygulamaya; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, daire amirlerinden oluşan kalabalık protokol, 15 Eylül İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı uygulamada öğrenciler sürücülerden yeni yasa kapsamında yayalara daha fazla önem verilmesini istedi.

Ayvalık'ın en büyük mahallesi olan Altınova'da gerçekleşen aynı uygulamada ise; Altınova Merkez İlkokulu öğrencileri hazır bulundu.

Yapılan uygulamada, sürücülere yaya geçitlerinde bundan sonra daha da dikkatli olmaları gerektiği vurgulanarak, aksini yapan sürücülere cezai işlemlerin yapılacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Altınova Merkez İlköğretim Okulu Müdürü Fikret Bilir, öncelik hayatın ve yayaların olduğunu kaydederek, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sürücülerin kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayarak, buralardan geçen yayalara geçiş hakkını vermek zorunda olduklarını ifade etti.