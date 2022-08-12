Ayvalık'ta tarım arazisi talanına savaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, tarım arazilerini talan edecek girişimlere karşı mücadeleyi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşıdı.

Ayvalık ile ilgili bir konunun arkasından dolanıp Ordu'da bir mahkemede görülmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Başkan Ergin, önceki gün yapılan meclis toplantısında konuyu gündeme getirdi.

Mecliste söz alan Başkan Ergin, “Sürdürülebilir bir yaşam için sürdürülebilir bir tarımın ne derece kritik olduğunu herkesin artık görmesi gerekiyor.Küresel ısınmanın yaşandığı, tarımsal alanlara daha çok ihtiyaç duyulacak olan günlerin yakın olduğu ortada. Tarım alanları altın değerinde, kaybedilen alanların geri kazanılması mümkün değil. Elimizde olanlara sahip çıkarak, sonuna kadar korunmasını sağlayacağız” dedi.

Başkan Ergin, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Pandemi ulusal tarımın önemini ve gıdaya ulaşma hakkının değerini bir kere daha gösterdi. Bu nedenle tarım arazilerinin korunması asli ve öncelikli görevdir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Nisan 1934 yılında ziyareti sırasında, sapsarı buğday başaklarıyla kaplı, dümdüz, uçsuz bucaksız ovaları görüp “buraya Altınova demeli, son derece kıymetli, verimli ovalar” demesinden sonra “Altınova” adını alan bu eşsiz yerdeki verimli toprakları, Ordu ilindeki bir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alınan kanuna aykırı karar ile fırsatçıların tel örgüyle bölüp internet üzerinden kampanyalı satışlarmış gibi pazarlaması mümkün değildir. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve mücadelemize destek vermeye davet ediyorum"