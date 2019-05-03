Ayvalık'ta tekne faciası: 7 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si kadın 5'i çocuk 7 kişinin cesedine ulaşılırken, 5 kişi kurtarıldı. 5 kişiyi arama faaliyeti ise sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.05 sularında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada batısı 2.5 deniz mili mesafede, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarının alınması üzerine olay yerine 4 sahil güvenlik botu ve 2 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 5 düzensiz göçmen (1 kadın, 3 erkek, 1 çocuk) denizden sağ olarak kurtarıldı. 2'si kadın, 5'i çocuk toplam 7 kişinin de cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Göçmenlerden alınan ilk ifadelerde, toplam 17 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmenin ve 1 muhtemel göçmen kaçakçısının bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.