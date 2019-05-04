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Ayvalık'ta tekne faciasında kayıp olan 3 kişi için hummalı çalışma sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 17 Afganistan uyruklu göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonrası, 5’i çocuk 4’ü kadın olmak üzere 9 göçmenin hayatını kaybederken, alabora olan teknede kayıp olan 3 kişi için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de sürdü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 17 Afganistan uyruklu göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonrası, 5'i çocuk 4'ü kadın olmak üzere 9 göçmenin hayatını kaybederken, alabora olan teknede kayıp olan 3 kişi için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de sürdü.


Kayıp olduğu değerlendirilen 2 göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu savunulan 1 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmalarda; gündüz saatlerinde 4 Sahil Güvenlik botu ve helikopter görev yaptı.


Havanın kararmasının ardından da kayıp 3 kişinin bulunması için Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki Saget-35 ve TCSG-8 botları Ege Denizi'ni taramayı sürdürdü.


Şu ana kadar süren çalışmalarda henüz 3 kayıp ile ilgili bir bulguya rastlanmadı.

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