Ayvalık'ta Tekten güven tazeledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinde mevcut başkan Vedat Tekten yeniden seçildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ayvalık Şubesi binasında gerçekleşen 6. Olağan Genel Kurul Toplantısına 253 üyeden 68'i katıldı. Toplantıda Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri Onur Satıcı, İsa Aslan, Tülay Çankaya, Emek Partisi İl Başkanı Cemil Tosunoğlu, Emek Partisi İlçe Başkanı Musa Metin, CHP Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, ÖDP İlçe Temsilcisi Ali Açan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneklerinin üyeleri de hazır bulundu.

Vedat Tekten'in konuşmasının ardından yapılan seçimle Divan Heyeti oluşturuldu. Kenan Bila divan başkanı seçilirken, divan kâtipliklerine İbrahim Kızıler ve Hüseyin Aslan getirildi. Tek liste ile giden seçimde Vedat Tekten yeniden başkan seçilirken, yeni yönetim kurulu üyeleri ise Mehmet Ali Tuncel, Mehmet İnç, Yılmaz Ateş, Ali İbrahim Gökçer, Hanife Üzüm ve Yeliz Düzgün isimlerinden oluştu.

Yapılan seçimlerde Denetleme Kurulu Üyeliklerine de Mehmet Doğan İsa Aslan ve İhsan Pekaçar getirilirken; Genel Merkez Delegeliklerine ise; Vedat Tekten, Mehmet Ali Tuncel, Mehmet İnç, Mehmet Doğan, İsa Aslan, Onurt Satıcı ve Ali İbrahim Gökçer getirildi.