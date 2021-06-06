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Ayvalık'ta temiz çevre için birlikte mücadele

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in destek verdiği "Daha Temiz Bir Ayvalık Mümkün" sloganıyla çevre temizliği etkinlikleri aralıksız sürdürülüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in destek verdiği "Daha Temiz Bir Ayvalık Mümkün" sloganıyla çevre temizliği etkinlikleri aralıksız sürdürülüyor. Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yıl boyunca haftanın yedi günü gerçekleştirdiği mıntıka temizliği çalışmalarına çevre gönüllüleri de destek vermeye devam ediyor.


Ayvalık Belediyesi ile “AyvalıkBurda Basın Yayın Grubu” işbirliğinde Sarımsaklı Murat Reis mevkiinde dip bucak çevre temizliği yapıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir kentte yaşamalarını sağlamak için her türlü olanağı seferber ettiklerini söyledi.


Çevreye olduğu kadar kendine de duyarsız insanlar tarafından gelişigüzel çevreye atılan, naylon torbalar, cam şişeler, çikolata, bisküvi gibi yiyeceklerden arta kalanlar çevre temizliğine katılan doğaseverler tarafından titizlikte temizlendi.

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