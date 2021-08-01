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Ayvalık'ta “Teoman” fırtınası esti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen, ünlü rock sanatçısı Teoman’ın konserine ilgi yoğun oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen, ünlü rock sanatçısı Teoman'ın konserine ilgi yoğun oldu.


Uzun süre ara verdiği sahnelere Mayıs ayı sonunda dönen Teoman'ın, Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konseri yaklaşık 5 bin kişi büyük bir coşkuyla izledi.


Gençlerin çoğunlukta olduğu konserde ünlü sanatçı Teoman birbirinden güzel şarkılarını kendine has üslubuyla hayranları için seslendirdi.


Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Teoman, çok sevdiği Ayvalık'ta hayranlarıyla buluşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

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