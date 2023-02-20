Ayvalık'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, belediye bünyesindeki Güzel Ayvalık Şirketi'yle TÜRK-İŞ'e bağlı Balıkesir Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu sözleşme ile birlikte maaşlara ortalama yüzde 70 oranında zam yapıldı. Sosyal haklarda da ayrıca önemli artışlar sağlandı. Sözleşmeye göre; ücret artışlarının her altı ayda bir enflasyon oranında artırılacağı duyuruldu.

Kadrolu işçilere ek protokol

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şirket personelinin yanı sıra; belediyenin kadrolu işçilerine sözleşme gereği 2023 Nisan ayında enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini hatırlatarak, “Kadrolu işçilerimizin taban ücretleri asgari ücrette kaldı, onların da mağdur edilmemesi ve enflasyon ile ezilmemeleri için, taban ücretlerine ek protokol ile yüzde 11 oranında artış sağlandı” dedi.

Emekçileri enflasyona karşı ezdirmedik

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplu sözleşme sürecinde görüşmelerin karşılık anlayış ve iyi niyet çerçevesinde masada sonlandırılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Emeğin ve emekçinin, alın terinin hakkını veren bir belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Başkan Ergin, “İmzaladığımız toplu sözleşmeyle çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmedik” vurgusunda bulundu.

Enflasyon üzerinde zam

Balıkesir Belediye-iş Sendikası Başkanı Yüksel Özden, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Özden, “Ayvalık Belediyesi'nde geçmiş dönemde zaman zaman çalışanlar maaşlarını alamazken, bugün baktığımızda görüldüğü gibi enflasyonun çok üzerinde aldığımız zamlar çalışanlarımızı çok mutlu etmiştir. İşçi arkadaşlarımız sabah işe giderken, akşam eve dönerken keyifli, mutlu ve huzur içinde çalışıyorlar. Aybaşı geldiğinde maaşlarını alıp çocuklarıyla eşleriyle yemenin keyfini yaşıyorlar. Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e, çalışma arkadaşlarına ve işyeri temsilcilerine de önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.