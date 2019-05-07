Ayvalık'ta Trafik Haftası'nda anlamlı mesajlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Trafik Haftası nedeniyle İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde anlamlı bir tören düzenlendi.

Törene; Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Kaymakamlığını temsilen Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç ve Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Ali Atalay, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunduğu törende konuşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Murat Danış, her yıl düzenlenen Trafik Haftası ile sürücülerin trafik kurallarına uymasının yanı sıra gelecek nesilleri teslim edecek çocuklara trafik bilincinin aşılanmasının amaçlandığını vurguladı.

Murat Danış yaptığı açıklamada, “2019 yılı itibariyle ilçemizde 8 bin 185 araç kontrol edilmiş bin 279 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. 25 maddi hazarlı trafik kazası meydan gelmiş olup 51 yaralamalı trafik kazasında 77 vatandaşımız yaralanmış ve 1 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. İlçemizde yapılan motosiklet denetimlerinde, çok sayıda sürücünün kasksız veya sürücü belgesiz olarak motosiklet kullandığı görülmektedir. Trafik kazasına karışan motosiklet sürücülerinin kask takmamaları nedeni ile ciddi şekilde yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanmaktadır. Bundan dolayıdır ki ailelerimizden ricamız; çocuklarına sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanmalarına izin vermemeleridir. Ayrıca 2019 yılı içerisinde Trafik Büro Amirliği Eğitim kısmı tarafından trafik bilincinin oluşturulabilmesi için ve trafik kurallarının daha iyi anlaşılabilmesi için 25 okulda 1300 öğrencimize trafik güvenliği hakkında eğitim seminerleri verilmiştir. Trafik haftası; trafik kurallarının anlatılmasında önemli bir zaman dilimidir. Trafik kurallarını öğrenerek ve çevremizdeki insanlara öğreterek u haftanın amacına ulaşmasına yardımcı olabiliriz” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik TİM Personeli Kıdemli Başçavuş Gökhan Erdal da, trafikte hız kuralları konusunda katılımcılara brifing verdi. Erdal, trafikte aşırı sürat yapmanın çoğunlukla ölümlü yada kalıcı sakatlıklara neden olabilecek trafik kazalarına neden olduğunun da altını çizdi.

Ayvalık Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi ise oda olarak şoför üyelerine yönelik yaptıkları eğitim çalışmalarını kısaca anlatarak, trafiğin insan yaşamındaki önemini ve trafik kurallarına uyulmasının hayati bir önem taşıdığını vurgulayarak, “Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte, taşıt sayısı da hızla artmaktadır. Taşıt sayısının artması, yolların dokusunu ve izlediği hatları değiştirdiği gibi yerleşim merkezinin görünümünü ve yaşam biçimini de değiştirmiştir. Ülkemizde her yıl trafik kazalarında binlerce insan ya hayatını kaybetmekte yada sakat kalmaktadır. Trafik aslında canavar değildir. Onu canavarlaştıran yine insanlardır. Bu canavarı yok etmek eğitimle mümkündür. Bu yüzden de lütfen trafik kurallarına uyalım. Uymayanları üslubunca uyaralım. Emniyet kemerini kullanmayı alışkanlık haline getirelim. Küçüklere bu konuda örnek olalım. Herkese kazasız günler diliyorum.” dedi.

Aziz Ciddi'nin konuşmasının ardından 40 yıldan bu yana Ayvalık'ta; Sarımsaklı Birlik Minibüslerinde kazasız belasız şoförlük yapan ve örnek kişiliğinin yanı sıra yolcularına gösterdiği saygınlık nedeniyle yılın şoförü seçilen Fatih Varol'a plaketi, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından takdim edildi.

Etkinlik; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı bünyelerindeki Trafik Denetleme Birimleri tarafından hazırlanan stantların gezilmesiyle sona erdi.