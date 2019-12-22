Ayval?k'ta trakt?r ile otomobil ?arp??t?: 5 yaral?

Bal?kesir'in Ayval?k il?esinde; il?e merkezindeki tek ana arter olan Atat?rk Caddesi ?zerinde bir otomobil ile trakt?r ?arp??t?. Kazada 5 ki?i yaraland?.

Edinilen bilgiye g?re, saat 01.00'de meydana gelen kazada; s?r?c? ?mit G?sterikli'nin hakimiyetindeki 10 V 5977 plakal? ?zel otomobil, Armut?uk mevkiinden il?e merkezindeki Cumhuriyet Meydan?'na giderken, o s?rada Cumhuriyet Caddesi 2. Sokaktan ??kmakta olan Ali Bolad?nl?'n?n hakimiyetindeki 10 ABP 731 plakal? bir trakt?rle ?arp??t?.

Kazada hurdaya d?nen otomobilde s?k??an s?r?c? ?mit G?sterikli, Mirfak Yeniocak, Bayram Y?lmaz isimli vatanda?lar s?k??t?klar? ara?tan olay yerine gelen Ayval?k ?tfaiye Grup Amirli?i b?nyesindeki ekipler taraf?ndan g??l?kle ??kar?l?rken, trakt?r s?r?c?s? Ali Bolad?nl? da kazay? hafif s?yr?klarla atlatt?.

Kaza an?nda kald?r?mda y?r?mekte olan Tolga Turgut isimli bir vatanda? da, otomobilin f?rlayan tamponunun baca??na ?arpmas? sonucu yaraland?.

Olay yerine gelen 112 Acil ambulanslar?yla Ayval?k Devlet Hastanesi'ne kald?r?lan otomobilin s?r?c?s? ?mit G?sterikli ile yan?nda oturan Mirfak Yeniocak'?n a??r yaraland?klar? kazada di?er 3 yaral? da m??ahede alt?na al?nd?.

Kaza mahallinde, yol kenar?ndaki bir elektrik trafosuna ?arp?ld??? i?in elektrik enerjisi ka?a?? ve arac?n LPG tank?nda s?zma olu?mas?na ra?men itfaiye, polis ve sa?l?k ekiplerinin so?ukkanl? ?abayla yaral?lara yard?m etmeleri vatanda?lar taraf?ndan takdirle kar??land?.