Ayvalık'ta Turizm Haftası sahnede başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Turizm Haftası, Cunda Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın salonda bulunan kalabalık topluluk tarafından bir ağızdan okunduğu Turizm Haftası Programı etkinliğinde konuşan Ayvalık İlçe Turizm Müdürü Yasemin Gençer; turizm alanında uluslararası ölçekli rekabet gücünü, Pazar payını ve marka değerini arttırmayı hedeflendiğini ifade ederek, “Bu hedefe ulaşmak için alternatif turizm türlerini çeşitlendirerek, turizmi yılın her döneminde ve her bölgeye yayılmasını, geliştirilmesiyle, sektörde kalitenin arttırılmasını sağlamak gerekmektedir.” dedi.

Eğitimin insan yaşamını şekillendiren en önemli unsur olduğunun altını çizen Gençer, “Eğitime yapılan yatırımla, geleceğin daha iyi dizayn edilmesine vesile olacaktır. Stratejik planımızda bahsedilen, ‘sektördeki kaliteyi arttırmak' adına bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı 25 Eylül 2018 tarihinde Mesleki ve Teknik Geliştirme Protokolünü imzalamışlardır. Söz konusu protokol ile turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu insan gücünü, sektörün katkılarıyla okul-turizm işbirliğiyle geçiştirmeyi amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Atılan adımların Ayvalık'ta da önemli sorunlardan biri olarak kabul edilen ‘Nitelikli İş Gücü' için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yasemin Gençer, “Projeyi destekleyen işletme ve okullarda, sektörün ihtiyacı olan personel yetiştirilecek, böylelikle eğitim ve turizmin yanı sıra Türkiye'ye de katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Ayvalık İlçe Turizm Müdürü Yasemin Gençer, projenin Ayvalık'taki etabını Cunda Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu tarafından yapılacağını da kaydederek, projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yasemin Gençer'in konuşmasının ardından, Cunda MTAL öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan; ‘Manilerle Kültürümüz', ‘Şevket Hoca Otel'de', '10. Yıl dönümü', ‘Efekt Otel' skeçleriyle, halk oyunları, geleneksel kına gecesi gösterimleri, Turizm Haftası ile ilgili öğrencilerin seslendirdikleri şiir ve konuşmalar da katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlik; ‘Geleceğin Turizmcileri Yöremiz Uzmanlarıyla Buluşuyor' paneliyle sona erdi.

Cunda MTAL konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mücahit Akgün, Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Yakup Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, İlçe Turizm Müdürü Yasemin Gençer, Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak, Cunda MTAL Okul Müdürü Sadettin Sagit, daire amirleri, gaziler, turizm sektörü temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulundu.