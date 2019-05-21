Ayvalık'ta Türk Kızılay'ı üyeleri iftar yemeğinde buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türk Kızılay'ı Şubesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine ilgi yoğun oldu.

MEB'e bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde geçekleşen iftarda; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Okyar, okul müdürleri, Ayvalık Belediyesi Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri ile engelli öğrenciler, mahalle muhtarları ve dernek üyeleri hazır bulundu.

Zengin menüden oluşan iftar yemeğinde, dualarla oruçların açılmasının ardından konuşan Türk Kızılay'ı Ayvalık Şube Başkanı Hamdi Atay, Türkiye genelinde her türlü afet ve benzeri durumlarda Türk Kızılay'ının ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu hatırlattı.

Ayvalık'ta da olası doğal afet, savaş ve olağanüstü durumlarda Türk Kızılay'ı Şubesi'nin hazırlıklı olduğunu anlatan Başkan Atay, bunun dışında da dernek olarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine gıda, tıbbi yardım gibi insani yardımları zaman zaman yaptıklarının altını çizdi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın derneği ilçedeki faaliyetlerinde kendilerine gönüllü destekler vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Hamdi Atay, dernek şubesinin oluşturan tüm üyelere de şükranlarını sunmayı ihmal etmedi.