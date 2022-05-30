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Ayvalık'ta "Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri" coşturdu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu’dan Sesler Korosu Şef Namık Arslan yönetiminde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde verdiği "Türkülerle Türkiye’m Bahar Konseri" dinleyenleri adeta mest etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu'dan Sesler Korosu Şef Namık Arslan yönetiminde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde verdiği "Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri" dinleyenleri adeta mest etti.


Saat 09.00'da başlayan konserde, halk müziği severlere Anadolu'nun dört bir yanından türkü ziyafeti çekildi.


Finalinde salonda bulunanların hareketli türkülerle coşkuyu zirveye taşıdığı konserin ardından Ayvalık Belediyesi Özel Kalem Müdürü Arda Bayri, gecede adeta devleşen Şef Namık Arslan'ın nezdinde koronun en küçük üyesi bir kıza çiçek takdim ederek, sahnedeki tüm amatör sanatçılarla emeği geçen herkese teşekkür etti.

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