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Ayvalık'ta Ülkü Ocaklarından MHP İlçe Teşkilatına destek ziyareti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kısa bir süre önce atanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimine yönelik “Hayırlı Olsun” ziyaretleri sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kısa bir süre önce atanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimine yönelik “Hayırlı Olsun” ziyaretleri sürüyor.


Bu kapsamda; çiçeği burnunda yeni yönetiminin ziyaretçilerinden biri de Ayvalık Ülkü Ocakları Başkanı Emin Öner oldu.


MHP Ayvalık İlçe Başkanlık binasında gerçekleşen ziyaret, İlçe Başkanı Mehmet Sıray'ın konukseverliğinde gerçekleşti.


Ayvalık Ülkü Ocakları Başkanı Emin Öner beraberinde getirdiği Türk Bayrağı'na sarılı Kur'an-ı Kerim ile MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in çerçeveli bir fotoğrafını Mehmet Sıray'a takdim etti.


Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın ortak davası olan Türk Milliyetçiliği konusunda karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu.


Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, “Sayın Ocak Başkanımız Emin Öner beye ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder yapacakları çalışmalarda her zaman destek olacağımızı belirtir, başarılar dilerim” dedi.

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