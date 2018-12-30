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Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez ve bağlı birimlerinde uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı ekim ile ilgili amansız mücadelesi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Ayvalık'ta "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Ekim" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında E.K. isimli kişinin Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, adı geçen kişiyi takibe aldı. Kişinin Edremit'ten uyuşturucu temin ettikten sonra evine getirmesi üzerine E.K.'nın evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada kâğıtlara sarılı vaziyette bin 230 gr. esrar ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi.

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