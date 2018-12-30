Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Ayvalık'ta "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Ekim" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında E.K. isimli kişinin Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, adı geçen kişiyi takibe aldı. Kişinin Edremit'ten uyuşturucu temin ettikten sonra evine getirmesi üzerine E.K.'nın evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada kâğıtlara sarılı vaziyette bin 230 gr. esrar ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi.