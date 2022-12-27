İhlas Haber Ajansı

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Ayvalık'ta villada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde bir villada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde bir villada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre; Saat 05.30 sıralarında Ayvalık'ın, Sefa-Çamlık Mahallesi sınırları içerisindeki Laka Mevkiinde iki katlı bir villada yangın çıktı.


İlk etapta komşuların müdahale ettiği yangında villada tek başına ikamet ettiği öğrenilen ve yürüme güçlüğü çektiği belirtilen 70 yaşlarındaki ABD vatandaşı Marıl Lyn Margeret Dean alevlerin arasından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.


Ayvalık İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının; yaşlı kadının evinde kullandığı elektrikli ısıtıcının karşısına koyduğu bir battaniyenin tutuşması sonucunda meydana geldiği öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma sürerken, Marıl Lyn Margeret Dean isimli yaşlı kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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