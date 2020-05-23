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Ayvalık'ta yağmur suyu drenaj hatları yenileniyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı üzerindeki yağmur suyu drenaj hatları yenileniliyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı üzerindeki yağmur suyu drenaj hatları yenileniliyor.


Kış aylarında oluşan kuvvetli yağmurlar sonucu yetersiz kalarak, günlük hayatı zorlaştıran ve su baskınlarına neden olan Atatürk Bulvarı üzerindeki yağmur suyu drenaj hatları, devam eden asfalt çalışmalarıyla birlikte Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından çapları büyütülerek genişletiliyor.


Yapılan çalışmalar daha şimdiden olumlu sonuç vermeye başladı


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla süren çalışmaların daha şimdiden olumlu sonuçlar verdiği ve geçtiğimiz gün yağan şiddetli yağışta yollar üzerine taşan su birikintilerinin asgari seviyeye inmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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