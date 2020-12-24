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Ayvalık'ta yanan evden sevimli köpek kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde mahsur kalan köpek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Cunda Adası'nda Namık Kemal Mahallesi Çınarlı Çeşme Sokak'ta bulunan iki katlı villanın ikinci katında öğle saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Mahalle sakinlerinin ihbar etmesiyle olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler yangına müdahale etti. Ev sahiplerinin dışarıda olduğu sırada yanan şömine ateşinden sıçrayan alevler neticesinde çıktığı öğrenilen yangında eşyalar pencere ve kapıların kapalı olması sebebiyle ısıdan zarar gördü. Olcay Güney'e ait evin içine yangını söndürmek için giren itfaiye ekipleri dumanların arasında mahsur kalan sevimli bir köpeği de kurtarmayı başardı.

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