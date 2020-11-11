Ayvalık'ta yanan ormanlık alana ilk fidanlar dikildi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 7 coğrafi bölgede yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde üretilen 83 milyon fidandan 160'ı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprakla buluşturuldu.

19.09.2020 tarihinde Ayvalık'ın Şeytansofrası mevkiinde çıkan orman yangınında küle dönen ağaçlık alanda gerçekleşen etkinlikte; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Özge Toygar, daire amirleri ve vatandaşların katıldığı ağaç dikiminde yanan orman alanlarında gerçekleşen ağaç dikimi Koronavirüs salgını nedeniyle davetli ve katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu öğrenildi.

iğde, zakkum, Arguvan, fıstık çamı ve selvi fidanlarının toprakla buluştuğu etkinlik; Edremit Orman İşletme Müdür Yardımcısı Muhammet Solmaz ve Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem'in nezaretinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüraslan, Ayvalık'ta 3 yıldan bu yana görev yaptığını ve bu süreçte çeşitli zaman aralıklarında ağaç dikim çalışmalarına öncük ettiğini hatırlatarak, “Ama geçtiğimiz Ağustos ayında ilçemizin en güzel köşelerinden biri olan Şeytansofrası eteklerindeki bu alanda çıkana orman yangınında küle dönen bu bölgeyi ağaçlandırmak bizim için apayrı bir anlam taşıyor. Sanıyorum Balıkesir Valimizin de önümüzdeki günlerde bu alanda daha geniş kapsamlı bir ağaç dikim programı gerçekleştirmesi bekleniyor. Orman Bölge ekiplerimiz burada nasıl bir ağaçlandırılma olması gerektiği üzerinden uzun zamandır bir program yapıyorlardı. Bugün küçük de olsa böylesi anlamlı ve güzel bir etkinliğe ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak imza atmış olduk. Çok mutluyum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Edremit Orman İşletme Müdür Yardımcısı Muhammet Solmaz ise, “Cumhurbaşkanımızın 7 Kasım 2017 tarihinde yayınladığı genelge kapsamında 11 Kasım; Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle bu özel günün kutlanılıp, kutlanılmayacağı belirsizdi. Ama bizler yine de bu özel günün kutlanması gerektiğini düşünerek burada temsili bir etkinlik düzenledik. Bu alanın geçtiğimiz aylarda çıkan orman yangını nedeniyle büyük zarar görmesi sonucunda bu bölgenin tamamının yeniden ağaçlandırılacağını da bu vesile ile halkımıza mesaj olarak vermek istedik. Güzel bir etkinlik oldu. Katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katılan Ayvalık İlçe Turizm Müdürü Yasemin Gençer ise; Ayvalık'ın turizmi açısından ormanların son derece önemli olduğuna işaret ederek, her şeyden önce küçük oğlu ve ilçenin gelecek nesillerine emanet edecekleri yepyeni bir ormanın oluşturulması adına bir fidanda kendisinin dikmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.