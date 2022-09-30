Ayvalık'ta yaşlı kadını telefonla dolandıranlar Şanlıurfa'da yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaşlı bir kadının 700 bin lirasını dolandıran 8 telefon dolandırıcısı, Balıkesir ve Ayvalık polisinin başarılı operasyonu sonucunda Şanlıurfa'da kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Cunda Adası'nda Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Aslıhan R. isimli 72 yaşındaki kadına telefon açıp kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı; yaşlı kadını FETÖ terör örgütüne üye olmaktan işlem yapıldığını ve bu durumdan kurtulması için nakit para vermesi gerektiğine ikna etti.

Yaşlı kadından 10 bin euro nakit, 30 bin euro değerinde de altın ziynet eşyaları olmak üzere toplam 700 bin liralık döviz ve altınları alan dolandırıcılar kayıplara karıştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı bir kadının şikayeti üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleriyle geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Yapılan araştırmalarda yaşlı kadını dolandıran 9 şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilerin peşine düşen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 7 polis memuru 9 şüphelinin bulunduğu Şanlıurfa'ya giderek 4 gün süresince iz sürdü. Şanlıurfa'da 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, Ayvalık'taki yaşlı kadını dolandıran 9 kişiden 8'ini kıskıvrak yakaladı.

Pek çok suçtan sabıkalı oldukları öğrenilen; H.B. isimli biri kadın olmak üzere, M.E.K., Ö.F.K., H.T., A.D., İ.D., A.G. ve M.T. isimli zanlıların ev ve iş yerlerinde telefon dolandırıcılığında kullanıldığı tespit edilen; 1 adet laptop, 3 adet tuşlu telefon, 6 adet akıllı telefon, 6 adet sim kart, 4 adet sim kart muhafazası, 6 adet flaş bellek de ele geçirildi.

Zanlılardan Ö.B.'nin ise her an yakalanmak üzere olduğu bilgisine ulaşılırken, Ayvalık'a getirilen 8 telefon dolandırıcılığı zanlısı emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.