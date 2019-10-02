Ayvalık'ta yaya geçitlerinde ‘güvenlik' nöbeti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Kaymakamlık öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma bünyesindeki onlarca kolluk görevlisi ikişer saat yaya nöbeti tuttu.

İçişleri Bakanlığı tarafından okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçitlerinde nöbet tutulmasına ilişkin tebliğ, Ayvalık'ta da; Kaymakam Görgülüarslan'ın öncülüğünde hayata geçirildi.

Ayvalık'ta ilçe merkezindeki tüm yaya geçitlerinde görevlendirilen polis memurlarıyla, Altınova ve Küçükköy Mahallelerinde de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri “Yaya Geçidi Nöbeti” etkinliğinde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullardan da öğrenciler katıldı.

“Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” saat 13.00 ile 15.00 arasında Türkiye genelindeki 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı gerçekleşen etkinliğin Ayvalık etabında, kolluk kuvvetleri görevlileriyle “Yaya Geçidi Nöbeti” uygulamasına katılan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan yaptığı açıklamada düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekti.

Söz konusu projenin toplumu; okul çıkışları ve yaya geçitlerinde, yaya önceliği konusunda bilinçlendirmeye yönelik olduğunu kaydeden Kaymakam Görgülüarslan, “Bugün ilçemiz genelindeki tüm yaya geçitlerinde gerçekleştirdiğimiz bu uygulama küçük ama son derece önemli bir uygulamadır. Umarım bu çalışma toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlar. Bu çalışmayı biz, ilçemiz genelinde sürekli tekrarlamayı planlıyoruz.” dedi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, söz konusu uygulama sırasında ilçe genelinde bazı noktalardaki yaya geçitlerinde eksikliklerin bulunduğunu da tespit etme fırsatı bulduklarını ifade ederek, “Bunun yanı sıra da yayalarımızın, yaya geçitlerini kullanma alışkanlığının bulunmadığını gözlemledik. Vatandaşlarımızın çoğunlukla yaya geçitlerini tercih etmek yerine; araç trafiğinin bulunduğu caddelerde rastgele karşıdan karşıya geçiyorlar. Bu konuda taşıt sürücülerinin yanı sıra yayalarımızı da disiplin altına almamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün düzenlediğimi bu tür çalışmalarla da bu bilinci oluşturabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Yaya geçitlerini ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkin Kamacı ve Ayvalık Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç'ın da bizzat katıldığı uygulamada, yaya geçitlerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlemler uygulanırken, uygulamaya katılan öğrenciler de sürücülere de konuyla ilgili bilgilendirmelerin yazılı olduğu broşürler dağıttı.