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Ayvalık'ta yeni arasöz can suyu oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin cadde, sokak temizliğinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe arasöz geldiğini duyurdu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin cadde, sokak temizliğinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe arasöz geldiğini duyurdu.


Başkan Ergin, Temizlik İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce yürütülen işlemler sonucunda güncel değeri 665 bin lirayı bulan arasözü 2 bin 900 lira ödeyerek belediyeye kazandırdıklarını söyledi.


Bakan Kurum'a teşekkür etti


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Başkan Ergin, “Geçtiğimiz hafta teslim aldığımız arasözün, Pazartesi gecesi yaşanan şiddetli sağanak ve dolu yağışında çok büyük faydasını gördük. 13 bin litre su kapasitesi bulunan arasöz kentimizin temizlik çalışmalarına çok büyük katkılar sağlayacak” dedi.

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