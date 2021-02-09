Ayvalık'ta yıllarca kullanılamayan tarihi çeşmeler suya kavuştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, ilçe halının ‘Ekşi Su' olarak da isimlendirdiği kaynak suyunun getirilmesi için tarihi kanallarda başlattığı onarım ve boru yenileme çalışmalarını tamamladı.

İlçenin birçok mahallesinde kanallardaki arızalar nedeniyle uzun yıllardan bu yana kullanılamayan ve ilçe halkının ‘Gâvur Çeşmesi' ismini verdiği eski çeşmelerden seneler sonra su akmaya başladı.

Bir döneme damga vuran, 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya'nın Yunan işgalini kısa süre de olsa sekteye uğratan 5 Haziran 1919 yılında “Belediye Çeşmesi Protokolü” nün yapıldığı tarihi çeşmeden de suyun akmaya başlaması bölgedeki vatandaşların duygulu anlar yaşamasına neden oldu.

Su getiren kanallar temizlendi

Sokak çeşmelerine kavuşan vatandaşların, yine eski yıllarda olduğu gibi, ister bidonlarla, ister damacanalarla isterlerse tenekelerle gönüllerince çeşme suyunu kullanabilecekleri belirtildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e teşekkür eden ilçe sakinleri, “Geçmiş yıllarda evlerimizde çeşmelerimiz yoktu. Sokak çeşmelerinden su ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. Zamanla yıpranan eski kanallarda arızalar meydana gelince sular kesildi. Daha sonraki yıllarda evlerimize su bağlandı. Ancak sokak çeşmelerinin keyfi bir başkaydı, kuyrukta beklerdik, sohbet ederdik, çeşme başında kızlar ve erkekler bakışmalar yaşardı” ifadelerini kullandı.

İlçede tarihi özellikleri olan 87 sokak çeşmesi var

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; çeşmelerin, tarihi kent dokularında yer aldıkları mekânlar ile birlikte, kentsel bütünün birer parçası haline geldiğini söyledi.

Mahallelerde, sokaklarda, meydanlarda yer alan tarihi çeşmelere kaynaktan su sağlayan borularda yaşanan bozulmalar nedeniyle uzun süredir akmayan çeşmelerden bundan böyle düzenli su akacağı müjdesini veren Başkan Ergin, “Ayvalık'ın tarihi dokusunda yer alan ve günümüze kadar araştırılmamış olan tarihi çeşmelerin envanterinin de çıkarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayvalık kent merkezinde olsun, Alibey (Cunda) Adası'nda olsun, tarihi sokak çeşmelerinden düzenli olarak su akmaya devam edecek. Şu anda belediye olarak başlattığımız çalışmalar kapsamında kent merkezimizdeki 35 tarihi çeşmenin 18'inin suyu akıyor. Diğerlerinin de devreye alınması için çalışmalar yürütülüyor. Ali Bey Adası olarak bilinen Cunda'mız da 7 çeşmenin ikisi akıyor, yakın zamanda diğerleri de devreye alınacaktır. Zeytinlikler arasındaki 45 çeşmeyle birlikte Ayvalık'ta 87 sokak çeşmemiz bulunuyor. Bu zeytinlik arasındaki çeşmelerin su yalaklarından kurtlar, kuşlar da su içebiliyor. Böylelikle ekolojik dengeye katkı sağlayan yaban hayvanlarının da bu sulardan yararlanmasını sağlamış oluyıoruz” dedi.