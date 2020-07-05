Ayvalık'ta yunuslar dalış meraklılarıyla yarıştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunus balıkları ilçedeki dalış kurslarına ait tekneler yarış yaptı.

22 adası ile dünyanın en zengin doğa güzelliklerini bünyesinde barındıran Ayvalık'ta, turizm çeşitliliğinin bir başka ismi deniz dibi zenginliği

Bu kapsamda, Ayvalık'ın su altı güzellikleri ilçedeki dalış kursları tarafından yıllardır dalış meraklılarıyla buluşturuluyor.

Hafta sonlarında İzmir, Bursa, Manisa ve İstanbul'dan gelen dalış meraklılarını bu defa yunuslar ilginç bir sürprizle karşıladı.

Dalış alanına giden teknelerle yarışan denizlerin süsü olarak nitelendirilen yunusların dalış meraklılarının bulunduğu tekne ile yarışması ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

Amatör kameralara yansıyan yunusların teknenin burun kısmına yakın bir şekilde dans edercesine ilerlemesi dalış meraklılarına keyifli anlar yaşattı.

Dalış noktasına kadar tekneleri takip eden yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.