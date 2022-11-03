Ayvalık'ta zeytin festivali dahilinde zeytin hasadı yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Odası Labaratuvar Hizmetleri A.Ş, Ayvalık Ziraat Odası ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası ortaklığında düzenlenen 17. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali dahilinde zeytin hasadı yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hasat etkinliğinin açılışı konuşmasını Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal yaptı.

Törende konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar da, “Gövdesi belgeliği ve ölümsüzlüğü. Dalı barışı, meyvesi bolluğu, bereketi ve sağlığı simgeleyen zeytin ağacının yöremize, ülkemiz ekonomisine olan katkılarının öne çıkarılacağı 17. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali'ne hoş geldiniz diyor tüm üreticilerle, zeytin sanayicileri için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ağzında zeytin dalı ile Nuh'un Gemisi'ne dönen güvercin barışın habercisiydi. Kuran'da kutsal ağaç, mitolojide ölmez ağaç ve kültürler arasında bir sembol, bir köprü zeytin ağacı. Binlerce yıldır mutfağımızda, soframızda, bazen yemekte, bazen hastalıklarımıza çare olan ilaç. Eşi benzeri olmayan nimet zeytinyağı. Ayvalık'ta ayrıca bir yaşam kültürü, bir emek, bir alın teri. Kentin olmazsa olmazıdır.” Dedi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da, ilçede düzenlenen zeytin hasat festivalinin her yıl içerik olarak daha da zenginleşerek yoluna devam ettiğini vurguladı.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, ilçe belediyesi ve ilçedeki odalarla birlikte zeytin ve zeytinyağı için güç birliği yaptıklarını ve böylesi önemli bir festivali organize ettiklerini belirterek, “Amacımız dünyanın en kalitelisi olarak nitelendirilen altın sarısı zeytinyağımızı dünyaya ve Türkiye'ye tanıtmak ve katma değerini artırmak. Yaptığımız çalışmalara baktığımızda biz bu konuda son derece başarılı olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebilirim.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından zeytinlik alanına geçen protokol üyeleri, festival dahilinde zeytin hasadını gerçekleştirdi. Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal'a ait çiftlikte halk oyunları ve müzik eşliğindeki hasat etkinliğine katılan konuklara, ilk sıkım zeytinyağından yapılan keşkek, pilav ve ayranın yanı sıra irmik helvası ikramında bulunuldu.

Toplanan ve sırıklarla, yeni nesil makinelerle toplanıp serili tentelerin üzerine düşürülen zeytin taneleri, sıkım işleminden geçerek tadımlarının yapılmasıyla etkinlik sona erdi.