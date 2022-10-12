Ayvalık'ta zeytinin müzesi geri dönüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en önemli ekonomik değerlerinden zeytin ve zeytinyağı üretiminin tarihten günümüze yansımalarını sağlayan Zeytin Müzesi yenilenerek, yeniden ziyarete açılıyor.

Uzun bir süredir adeta atıl bir durumda kapalı kalan müzenin yeniden halkın hizmetine açılması için başlatılan çalışmaların sonuna gelinirken, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, müzede süren tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalarla görkemli bir hale getirilen müzede sergilenen eserlerin ise kurulan ışıklandırmalar sayesinde daha da çarpıcı bir şekilde ziyaretçilerini beklediği gözlendi.

Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, Her yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası tarafından organize edilen ve bu yıl 17.si düzenlenecek olan Ayvalık Zeytin Hasat Festivali'ne çok az bir zaman kaldığını hatırlatarak, “Hasat festivali için hazırlıklarımız sürüyor. Bu çerçevede de var olan zeytin müzemizi restore ettik. Yeniden ayağa kaldırdık. İnşallah bu çalışmalarımızı bir an önce tamamlayıp, festivale yetiştireceğiz ve müzemizin festivale de renk katacağına inanıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarım gerçekten çok kısa sürede büyük efor sarf ederek bu çalışmaları tamamlamaya çalışıyorlar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Zeytinin zamanda yolculuğu sergileniyor

Zeytin ve zeytinyağının Ayvalık ekonomisinin can damarlarından biri olduğuna işaret eden Başkan Ergin, “Müzemizde, Ayvalık'ta yüzyıllardır yapılan zeytin tarımının tarihçesinde kullanılan pek çok materyal bulunuyor. Dünyaca ünlü Ayvalık Zeytinyağı'nın müzemizdeki geçmişe yolculuğunda; yüzlerce yıl önce kullanılan eski fabrikalara ait zeytin sıkım üniteleri, zeytin toplama gereçleri, zeytinyağı güğümleri, kısaca zeytin ve zeytinyağının geçmişi ile ilgili neredeyse tüm alet ve edevatları sergilenmektedir” ifadelerini kullandı.

“Zeytin ve zeytinyağı kültürümüzü gelecek kuşaklara aktaracağız”

Zeytin ve zeytinyağının Ayvalık'ın geçmişinde olduğu gibi, günümüzde ve geleceğinde de her zaman var olacağını vurgulayan Başkan Ergin, “Zeytin; Ayvalık'ın sosyo-ekonomik tüm alanlarıyla, gastronomisinde ve her şeyden önemlisi kültüründe var olmuştur. Bizler için son derece önemli olan bu kültürün ışığında da zeytin ve zeytinyağını gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek adına belediyemiz bünyesindeki zeytin müzemizi yenileyerek, halkımız ve misafirlerimizle yeniden buluşturuyoruz” dedi.

Ayvalık'a kent müzesi kazandırmayı hedefliyor

Ayvalık'ın turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları, ekonomik değerleri gibi pek çok alanda iddialı bir şehir olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık, müzeler kenti olabilecek bir şehir. En son açtığımız Anadolu Uygarlıkları sergimizi de müze haline getireceğiz. Burada var olan zeytin müzemizi de tekrar ayağa kaldırarak, ilerleyen süreçte ilçemize bir de kent müzesini kazandırdığımızda, Ayvalık'ımızın kültürel zenginliklerini halkımız ve konuklarımızla paylaşabilmenin haklı gururunu yaşayacağız” diye konuştu.