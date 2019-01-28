Ayvalık'ta Zübeyde Hanım'a ikinci doping yine Avrupa'dan

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir kısmı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de 15 günlük stajlarını Avrupa`da yaptılar.

Konuyla ilgili bilgi veren Zübeyde Hanım MTAL Okul Müdürü İsmail Yavaş, “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında 2018 yılı Teklif Çağrı döneminde Okulumuzca sunduğumuz ‘Mesleki Eğitimimize İkinci Avrupa Dopingi' başlıklı ‘Ayvalık Zübeyde Hanım Öğrencilerinin Avrupa`da stajı' projemiz kabul edilmiştir. Projemiz Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ile Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri Alanı olmak üzere iki alan üzerinden devam etmiştir” dedi.

Müdür İsmail Yavaş, “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Ulusal ajans tarafından finanse edilen projemizin 1. hareketliliği olan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı eğitimi alan 8 kişilik öğrenci grubu ile 2 rehber öğretmen olmak üzere, Romanya`nın Bükreş şehrinde 07-20 Şubat 2019 tarihleri arasında stajlarını tamamladılar ve bu eğitim sonunda her bir öğrencimiz eğitimlerini başarı ile tamamlayarak ‘Europass' belgesi almaya hak kazandılar” diye konuştu.

Yavaş,proje kapsamındaki öğrenci ve öğretmenlerin tüm proje giderlerinin Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından karşılandığını da sözlerine ekledi.