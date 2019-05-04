Ayvalık'taki göçmen faciasında yakalanan organizatör sayısı 5'e yükseldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası yakınlarında göçmen botun batması sonucu, 6 çocuk 3 yetişkin olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başlayan soruşturma kapsamında yakalanan organizatör sayısı 5'e yükseldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası yakınlarında Afgan uyruklu 16 göçmenin bulunduğu ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanın kullandığı botun batması sonucu, 6 çocuk 3 yetişkin olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. 1 çocuk, 4 yetişkin olmak üzere 5 yaralının Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı olayla ilgili 2 Afgan çocuk ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanı arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonların ardından, organizatör konumunda olan Suriye uyruklu T.A. ve Ayvalık nüfusuna kayıtlı S.G. adlı 2 şüpheliden biri Ayvalık'ta diğeri de İzmir'de Ayvalık KOM Grup Amirliği görevlilerince yakalandı. Polis ekiplerinin, en ince detayları bile gözden kaçırmadıkları hassas teknik takiplerin ardından Suriye uyruklu T.A. ve Ayvalıklı olduğu öğrenilen S.G.'nin ardından organizatör oldukları değerlendirilen E.A., T.Y. ve Y.M. isimli 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Ayvalık'taki göçmen faciası ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin takip ve çalışmalarını sürdürdükleri ve şuana kadar 5 organizatör sayısının daha da yükselebileceği bildirildi

Şüphelilerle ilgili tahkikat sürüyor.