Ayvalık'taki orman yangınında 6 dönüm alan zarar gördü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, 6 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında, Ayvalık'ın en büyük mahallesi olan Altınova sınırları içerisindeki Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne ait Madra Barajı yolu üzerindeki ormanlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. O sırada yoldan geçen Ahmet Navruz isimli bir vatandaşın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Altınova Müfrezesi'ne haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın mahalline kısa sürede ulaşarak alevlere müdahale etti.

Yangında, 6 dönümlük alanda bulunan genç zeytin ağacı fideleri, meyve ağaçları ve makilik bitki örtüsü zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.