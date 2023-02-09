Ayvalık'tan deprem bölgesine yardım köprüsü kuruldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren büyük deprem felaketi ardından tüm yurtta olduğu gibi Ayvalık'ta başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler beş TIR ve on kamyon ile Adıyaman ve Hatay bölgelerine gönderildi.

Pazartesi ve Salı günü yola çıkan malzemeler yerine ulaştı dağıtım başlatıldı. Kampanyaya Ayvalık'ta yaşayan her yaş grubundan insan destek verip katkı sunmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Binlerce battaniye, bebek bezi, bakliyat, tuvalet kağıdı, su, süt, kadın pedi, konserve ve giysi dağları oluştu.

Belediye personelinin yanı sıra çok sayıda gönüllü vatandaşın da destek verdiği paketleme çalışmalarını ardından yardımlar bekletilmeksizin deprem bölgelerine gönderildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Kampanyaya malzeme yardımında bulunan hemşehrilerime, malzemelerin paketlenmesi için var gücüyle çalışan belediye personelimize ve gönüllü vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yaralar sarılana kadar Ayvalık halkı tek yürek olmaya devam edecek” dedi.