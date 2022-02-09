Ayvalık'tan Yunan adalarına seferler başlıyor, esnaf sevinçli

Pandemi nedeniyle 2 yıldan bu yana gerçekleştirilemeyen Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferleri kısıtlaması, 7 Şubat'ta kaldırıldı.

Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Meclis Üyesi ve Yunanistan'ın Midilli Adası ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesi arasında feribot seferleri düzenleyen Jalem Turizm'in sahibi Ali Jale, yılda gidiş-geliş yaklaşık 170 bin yolcunun taşındığı Ayvalık-Midilli Adası arasında feribot seferlerinin açılmasının bölge turizmine çok büyük ekonomik kazanç sağlayacağını söyledi. Ali Jale, 2020 yılının Mart ayından bu yana Türkiye-Yunanistan ile Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri yapılamadığını hatırlatarak, “Pandemi nedeniyle yaşanılan bu durum nedeniyle Ege'nin iki kıyısındaki ilişkiler de neredeyse durma noktasına gelmişti. Biz, bu sektörde 40 yıldan bu yana varız ve 10 yıldan fazla bir süredir de katamaranlarla normalde 1 buçuk ila 2 saat civarında süren seyahati 45 dakikaya düşürmeyi başarmış durumdayız. Biz bu kadar hızlanmaya çalışırken, 2 yıldır bu kısıtlama nedeniyle gitmek istediğimiz istikametin tersine bir hamleyle karşılaşmış durumdayız. Ama tabiî ki bu konuda yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Biz, 23 aydır uğraşıyoruz. Bu süreçte seferlerin sürdürülebileceğini yetkililere anlatmaya çalıştık. Bu konuda özellikle Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisiyle Ankara'da, ardından da İzmir'de yaptığımız Türkiye-Yunanistan ortak turizm formunda ve bu formun Atina'da gerçekleşen rövanşında son derece kararlı bir tutum sergilemiştir. Sayın Bakanımız o forumda, “Eğer Ege'de hudut kapıları açılmıyorsa, Türk-Yunan dostluğundan bahsedebilmek mümkün değildir” şeklindeki sözleriyle sorunun çözümünde çok önemli bir rol oynamıştır” dedi.

Ali Jale yaklaşık 2 yıldır kapalı olan Türkiye-Yunanistan deniz yolunda bazı teknik detayların çözümlenmesinin ardından önümüzdeki Mart ayı içerisinde seferlerin başlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de Ayvalık-Midilli arasındaki deniz yolu seferlerinin yeniden başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “5 Şubat'ta kapıların açılacağına dair bize de bilgi geldi. Sanırım Mart ayı içerisinde de seferler başlayacak. Tabiî ki bu durum hem Ayvalık'ımız hem de bölgemiz için ekonomik anlamda önemli bir gelişmedir. Çünkü özellikle coğrafi yakınlıktan dolayı Midilli Adası'ndan Ayvalık'a gelen çok ciddi bir turisti ağırlıyorduk. Esnafımızdan çok ciddi alışverişler yapıyorlardı. Bu kısıtlamanın ardından bu yoksunluğu ekonomik anlamda 23 aydan bu yana hissediyorduk. Ben inşallah önümüzdeki Mart ayından itibaren bu her şeyin yeniden normale döneceğine inanıyorum. Hatta bu süreçte yoğun olarak Ayvalık'a hasret kalan Midillilerin dövizdeki fiyat farklılıklarının beraberinde getirdiği avantajlardan yararlanabilmek adına çok daha kalabalık olarak buraya geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ayvalıklı esnaf Çiğdem Çınar, Salih Oral Övüç, Akan Örs, Cafer Çaylan, Yusuf İnci, Hüseyin Demirci ve Melih Sungur ise 2 yıldan bu yana Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan gelecek müşterileri beklediklerini belirterek, Ayvalık'ta özellikle kış mevsiminde küçük esnaflar için Midilli Adası'ndan gelecek turistler son derece önemli olduğunu savunarak, bu yüzden de Midilli-Ayvalık deniz yolu seferlerinin yeniden başlayacak olmasına çok sevindiklerini ifade etti.